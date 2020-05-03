В БиГ дали понять, что помощь России в борьбе с COVID-19 не нужна

БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Член президиума Член президиума Боснии и Герцеговины , не пропустившей ранее через госграницу гуманитарный конвой Минобороны РФ из Сербии , где российские военные помогают в борьбе с COVID, заявил, что БиГ сама может справиться с дезинфекцией.

По словам председательствующего президиума Шефика Джаферовича, "надо использовать собственные ресурсы".

МВД БиГ в пятницу не пропустило через госграницу конвой специалистов МО РФ, которые по приглашению главы Дома народов парламентской ассамблеи БиГ Драгана Човича ехали для помощи в борьбе с коронавирусом в одном из энтитетов (частей страны) - Федерации БиГ, заявив, что этот вопрос в компетенции президиума (коллективного главы государства) БиГ.

Президиум БиГ состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов – Милорада Додика . Отношения между членами руководящего органа сложные.

"Президиум БиГ не может принимать решение в данном случае, потому что не соблюдены необходимые процедуры. Нет ни позиции совета министров БиГ, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс", - заявил агентству FENA Джаферович.

"Вооруженные силы БиГ имеют собственное подразделение, которое обучено для проведения дезинфекции. Как один из членов президиума, который за это отвечает, готов в любой момент дать одобрение для применения этого подразделения в любой части нашей страны", - отметил председательствующий президиума БиГ.

"Насколько мне известно, БиГ располагает достаточным количеством средств для дезинфекции. Босния и Герцеговина должна, прежде всего, опираться на собственные ресурсы", - подчеркнул представитель бошняков в коллективном руководящем органе.

Минобороны РФ 9-10 апреля тремя Ил-76 перебросило в одну из частей страны - Республику Сербскую БиГ - группу военных медиков и специалистов по дезинфекции для помощи в борьбе с COVID-19. За свои действия они были награждены президентом РС Желькой Цвиянович.