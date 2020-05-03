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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T13:36
https://ria.ru/20200503/1570922136.html
В БиГ дали понять, что помощь России в борьбе с COVID-19 не нужна
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РИА Новости

В БиГ дали понять, что помощь России в борьбе с COVID-19 не нужна

13:37 03.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦентральный банк Боснии в городе Сараево
Центральный банк Боснии в городе Сараево
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины, не пропустившей ранее через госграницу гуманитарный конвой Минобороны РФ из Сербии, где российские военные помогают в борьбе с COVID, заявил, что БиГ сама может справиться с дезинфекцией.
По словам председательствующего президиума Шефика Джаферовича, "надо использовать собственные ресурсы".
МВД БиГ в пятницу не пропустило через госграницу конвой специалистов МО РФ, которые по приглашению главы Дома народов парламентской ассамблеи БиГ Драгана Човича ехали для помощи в борьбе с коронавирусом в одном из энтитетов (частей страны) - Федерации БиГ, заявив, что этот вопрос в компетенции президиума (коллективного главы государства) БиГ.
Президиум БиГ состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов – Милорада Додика. Отношения между членами руководящего органа сложные.
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"Президиум БиГ не может принимать решение в данном случае, потому что не соблюдены необходимые процедуры. Нет ни позиции совета министров БиГ, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс", - заявил агентству FENA Джаферович.
"Вооруженные силы БиГ имеют собственное подразделение, которое обучено для проведения дезинфекции. Как один из членов президиума, который за это отвечает, готов в любой момент дать одобрение для применения этого подразделения в любой части нашей страны", - отметил председательствующий президиума БиГ.
"Насколько мне известно, БиГ располагает достаточным количеством средств для дезинфекции. Босния и Герцеговина должна, прежде всего, опираться на собственные ресурсы", - подчеркнул представитель бошняков в коллективном руководящем органе.
Минобороны РФ 9-10 апреля тремя Ил-76 перебросило в одну из частей страны - Республику Сербскую БиГ - группу военных медиков и специалистов по дезинфекции для помощи в борьбе с COVID-19. За свои действия они были награждены президентом РС Желькой Цвиянович.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДраган ЧовичМилорад ДодикБосния и ГерцеговинаВ мире
Популярные комментарии
Ты их в дверь, они -в окно 😊
3 мая, 13:42
Александр Касаткин
2000211
Просто Республика Сербская в составе БиГ просит помощи, а представители хорватов и бошняков против. Как против помощи сербам, так и против помощи православным, так понятно про дверь и окно?
3 мая, 13:54
Gloomy Humorist
1101001
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