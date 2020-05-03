В России дезинфицировали около двух тысяч учреждений соцобслуживания

"Обработано около 2000 объектов соцобслуживания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь продезинфицированной территории составила почти 1 миллион 165 тысяч квадратных метров.

Представитель ведомства уточнил, что сутками ранее продезинфицированных учреждений соцобслуживания было 1845, а площадь их обработки – 1 миллион 111 тысяч квадратных метров.