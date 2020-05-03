В России дезинфицировали около двух тысяч учреждений соцобслуживания

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Около двух тысяч учреждений социального обслуживания в России уже прошли специальную санитарную обработку в целях снижения коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"Обработано около 2000 объектов соцобслуживания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь продезинфицированной территории составила почти 1 миллион 165 тысяч квадратных метров.
Представитель ведомства уточнил, что сутками ранее продезинфицированных учреждений соцобслуживания было 1845, а площадь их обработки – 1 миллион 111 тысяч квадратных метров.
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