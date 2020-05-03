В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на двух полицейских в подмосковных Озерах, подозреваемого задержали, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Озеры из городской больницы поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями двух мужчин. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками ОМВД", — рассказали в пресс-службе.