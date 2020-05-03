Большая часть школ в Израиле возобновила работу

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Власти Израиля приняли решение о постепенном возобновлении работы учебных заведений, государственные школы открыли свои двери на большей части страны, сообщает министерство образования.
"Около 80% местных органов власти сегодня утром открыли учебные заведения", - сообщает министерство, уточняя, что речь идёт о государственных еврейских школах.
Министерство отмечает, что ученики должны соблюдать гигиену и носить маски.
Согласно решению правительства, в школы в воскресенье возвращаются ученики 1-3 и 11-12 классов и ученики 7-12 классов ультрарелигиозных учебных заведений. Занятия пока не являются обязательными. Детские сады откроются 10 мая.
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