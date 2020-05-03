Йога за нарушение карантина: россиянин рассказал о жизни в Индии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Удары бамбуковой палкой по спине или ногам - не единственное наказание, которое полицейские Индии применяют к нарушителям карантина: кого-то заставляют написать на бумаге 500 извинений, других - выполнять позы из йоги. Последнее индийцам даже нравится. Россиянин Олег, оставшийся в Удары бамбуковой палкой по спине или ногам - не единственное наказание, которое полицейские Индии применяют к нарушителям карантина: кого-то заставляют написать на бумаге 500 извинений, других - выполнять позы из йоги. Последнее индийцам даже нравится. Россиянин Олег, оставшийся в Индии с супругой и дочерью, рассказал РИА Новости о жизни в Гоа в период пандемии.

"Полицейский действительно может огреть нарушителя по спине бамбуковой палкой, о которых так любят говорить в интернете, но только местного, индийца. Также граждан Индии, нарушивших карантин, могут заставить приседать, ложиться на землю и перекатываться. Или выполнять различные позы из йоги - кому-то такое наказание даже нравится. Совсем недавно стало известно о случае, когда нарушителей посадили в машину скорой помощи, где якобы находился больной коронавирусом. На самом деле человек был здоров, но испугались провинившиеся очень сильно. Впрочем, все эти виды наказаний применяются только к местным. Туристов за нарушение комендантского часа просто ругают, палка идет в ход только если сильно спровоцировать полицейского. А особенно изобретательные служители правопорядка могут заставить туриста 500 раз написать "извинение нарушителя карантина" - вот и все наказание", - сообщил Олег.

Мужчина с супругой Юлией и двухлетней дочерью Эми прилетел в Индию в ноябре по туристической 10-дневной путевке.

Рейс казахской авиакомпании, билеты на который были у Олега и его семьи для перелета в Москву , отменили с возможностью полного возврата денег или изменения даты полета.

Олег работает дистанционно - делает психологические освидетельствования для судебных экспертиз и оказывает психологическую помощь людям по интернету, поэтому необходимости возвращаться в Россию у семьи не было.

Когда власти Индии объявили, что с 22 марта международное авиасообщение будет прекращено, семья не поддалась панике и решила не менять своих планов - обратные билеты были куплены на 27 апреля.

"Кто-то стремительно уехал. Конечно, кто мог - цены на билеты были запредельные. Мы решили, что смысла дергаться нет. Нет большой разницы, где пережидать коронавирус. В Индии обилие солнечного света, фруктов, витаминов, а значит, иммунитет будет в порядке", - сказал Олег.

На карантине

Запрет на передвижение между штатами Индии, опустевшие улицы Гоа, закрытые здания школ, магазинов и комендантский час с 11:00 до 21:00, во время которого запрещено покидать свои дома, - 24 марта в Индии ввели карантин. В первое время некоторые жители испытывали затруднения с продуктами питания - еду приходилось покупать из-под полы.

"Через несколько дней один из наиболее активных туристов организовал "вылазку" в соседний штат на фруктовую базу, а по приезде раздал фруктовые наборчики семьям с детьми", - рассказал Олег.

Впрочем, власти быстро сориентировалось, разрешив открыть самые маленькие магазины, чтобы избежать скопления людей в супермаркетах, и уже к концу первой недели апреля поставка продуктов, в том числе фруктов и овощей, была налажена.

"Индийцы уважительно относятся к старшим, причем речь здесь идет не только о возрасте, но и о социальном положении. Если правительство объявило карантин, то индиец вряд ли станет намеренно нарушать его без крайней необходимости. Но после того, как нарушителя поймали полицейские, они могут придумывать для него самые разнообразные наказания", - отметил Олег.

Жители Гоа, вынужденные весь день проводить в собственных домах, по вечерам поднимались на свои крыши, чтобы подышать свежим воздухом. Кто-то играл на гитаре, а кто-то находил себе более экзотичные занятия, например, жонглирование булавами. На опустевшие улицы Гоа стали наведываться цапли, туканы и дикообразы, ранее сторонившиеся людей. А в деревню, расположенную неподалеку от поселка, где живёт Олег, приходила пума.

Индийское гостеприимство

Олег с осуждением отозвался об информации про притеснение русских туристов в Индии, которая появилась в СМИ несколько недель назад, отметив, что ничего подобного он ни разу не наблюдал. Более того, гостеприимные в силу своей культуры индийцы, в том числе владельцы отелей, приглашают туристов, которые не смогли выехать из страны в срок, пожить у них за "донейшнз" - символическую плату, размер которой гости определяют сами. Подобные акции проходили и в некоторых кафе, где можно было поесть бесплатно или приобрести социальный обед за 1 доллар.

"Здесь появился журналист, который хотел написать о притеснении русских в Индии. Но найти материал ему долго не удавалось. В конце концов, он собрал все слухи и сплетни, и статья все-таки вышла, получив широкий резонанс. Через какое-то время материалом заинтересовались зарубежные СМИ, что было встречено в местном коммьюнити с нескрываемым сарказмом. Возможно, все это делалось для того, чтобы привлечь внимание российских властей к иностранцам, которые вынужденно остались в Индии, но информация, в любом случае, действительности не соответствовала. Индия - гостеприимная страна, а турист здесь - гость, и местные жители относятся к нему с уважением", - подчеркнул Олег.

"Зеленая" зона

Гоа стал первым штатом, где не осталось инфицированных коронавирусом - все семь заболевших выздоровели, и 20 апреля весь Гоа был объявлен "зеленой" зоной (так как зараженные были в северной части штата, южная получила этот статус еще раньше).

"Разрешили свободное перемещение, в нашем поселке открылись все магазины, по улицам стали чаще носиться мотоциклы. Но сильных изменений с окончанием карантина мы не заметили - все то же социальное дистанцирование и обязательное ношение маски. По берегу моря ходит полицейский, отчаянно дуя в свисток и резкими взмахами рук призывая покинуть пляж для соблюдения социальной дистанции", - рассказал Олег.

Некоторые "антивирусные" меры, введенные по окончании карантина, кажутся туристам нелогичными. Так в автомобиле можно перемещаться только по двое, а на двухколесном транспорте - по одному.

"Логики этого запрета нам уловить не удалось: с человеком можно спать в одной постели, но ездить с ним вдвоем на мопеде запрещается. Уже есть случаи, когда полиция просила пассажиров спешиться, что проблематично не только из-за отсутствия тротуаров, но и по причине сильной жары. Май здесь - самый жаркий месяц", - отметил Олег.