Иран впервые за два месяца зафиксировал менее 50 жертв COVID-19 за сутки

Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран

ТЕГЕРАН, 3 мая – РИА Новости. Менее 50 человек скончались за сутки в Менее 50 человек скончались за сутки в Иране от коронавируса - впервые почти за два месяца, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 976 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных количество зараженных возросло до 97 424", - сообщил он в эфире телеканала IRINN

По словам министра, из этого числа выздоровели уже 78 422 пациента.

"За сутки скончались 47 человек, впервые за 55 дней статистика показывает меньше 50 жертв. Всего же от коронавируса скончались 6 203 зараженных", - добавил он.

В последний раз власти Ирана фиксировали менее полусотни жертв за сутки 9 марта – тогда скончались 43 человека, после чего начался резкий рост числа жертв, доходивший в какой-то момент до максимального показателя в 157 погибших за сутки.