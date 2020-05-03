Паводки подтопили 25 мостов в разных регионах России

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество подтопленных паводком низководных мостов на территории России за минувшие сутки уменьшилось на один, и составляет 25, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб.

"В Тюменской, Томской, Свердловской, Костромской, Оренбургской, Архангельской, Нижегородской областях, Пермском крае и Удмуртии под водой остаются 25 низководных мостов, сутками ранее – 26", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 06.00 воскресенья в регионах страны также подтоплен 21 участок автодорог (сутками ранее – 22).