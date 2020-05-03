В Тульской области умер восьмой пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Пожилой житель Тулы, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал восьмым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли семь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончался 63-летний житель областного центра с подтвержденным анализом на коронавирус. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе – злокачественное новообразование и патология сердечно-сосудистой системы. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1218 человек, 141 выздоровели.
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