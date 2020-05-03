В Ярославской области врачи вылечили почти сотню заболевших COVID-19

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Число вылечившихся пациентов с Число вылечившихся пациентов с коронавирусом Ярославской области в минувшие сутки выросло на 19 – до 99 человек, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

"Выздоровели ещё 19 жителей региона. Теперь выздоровевших – 99 человек", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом, отметил глава региона, общее число зараженных выросло на 76 – до 710 человек. Всего с начала пандемии пять пациентов умерли.

Согласно приведенной губернатором инфографике, выросло число крайне тяжелых пациентов – теперь их четверо, и тяжелых – их девять человек. Состояние 106 человек оценивается как средней тяжести.

В минувшие сутки в регионе был закрыт на карантин Переславский санаторный детский дом, сообщило правительство региона. Такое решение принято в связи с подтвердившимся заболеванием коронавирусом одного из работников. В учреждении воспитываются 39 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с 26 сотрудниками они ушли на полную самоизоляцию.