МЧС обеззаразило 12 тысяч зданий транспортной инфраструктуры

"Продезинфицировано 12 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 1 миллиона 782 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки площадь продезинфицированных транспортных объектов увеличилась на 225 тысяч квадратных метров. Кроме того, с начала апреля в регионах провели санитарную обработку более 3 тысяч километров автодорог.