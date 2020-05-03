МЧС обеззаразило 12 тысяч зданий транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порядка 12 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью почти 2 миллиона квадратных метров прошли специальную санитарную обработку в регионах России с начала апреля, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС.
"Продезинфицировано 12 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 1 миллиона 782 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за сутки площадь продезинфицированных транспортных объектов увеличилась на 225 тысяч квадратных метров. Кроме того, с начала апреля в регионах провели санитарную обработку более 3 тысяч километров автодорог.
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