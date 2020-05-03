В Нигерии похитили грузинских моряков

"Мы связались семьями, лично встретились с ними и ознакомили с ситуацией. Агентство морского транспорта, министерства иностранных дел Грузии, министерство экономики и судовладеющая греческая компания интенсивно работают, чтобы вернуть грузинских моряков на родину", - заявила она журналистам.
Иоселиани отметила, что всего на корабле находились 14 граждан, 9 граждан Грузии и один украинец были похищены, а еще четверо грузин остаются на корабле, они невредимы.
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