В Нигерии похитили грузинских моряков

"Мы связались семьями, лично встретились с ними и ознакомили с ситуацией. Агентство морского транспорта, министерства иностранных дел Грузии, министерство экономики и судовладеющая греческая компания интенсивно работают, чтобы вернуть грузинских моряков на родину", - заявила она журналистам.