Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Пхукета с 37 россиянами на борту прибыл в Екатеринбург, сообщает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
Рейс прибыл в Екатеринбург в 12.58 местного времени (10.58 мск).
Как сообщала авиакомпания "Уральские авиалинии", в субботу вечером борт со 116 россиянами вылетел по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону – Уфа - Екатеринбург. Среди них 24 пассажира летели до Ростова, 55 - до Уфы и 37 - до Екатеринбурга. По пути самолет совершил техническую посадку для дозаправки в Шымкенте.
Оперативный штаб региона по профилактике COVID-19 в воскресенье сообщает, что из числа прибывших в Екатеринбург - жители Свердловской, Челябинской области, Пермского края и Тюменской области. Сразу после приземления в "Кольцово" они организованно отправились в свои регионы при поддержке региональных оперштабов.
"Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. Все прибывшие жители Свердловской области после необходимых процедур прямо от трапа самолета направлены на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - уточняет штаб.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.