Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
Он указал на то, что в Италии присутствует выраженное региональное развитие. По его словам, на севере страны "катастрофическая ситуация" с большим числом зараженных, тяжелых пациентов, нуждающихся в ИВЛ, и высокой смертностью, а на юге страны наблюдается не такое сложное положение.
"Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся", — сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Число жертв пандемии коронавируса в Италии превышает 28 тысяч человек, общее число зараженных составляет 209 328 человек, выздоровели 79 914 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, почти 238 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.