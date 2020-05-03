На Ямале умерли два пациента в возрасте около 60 лет с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мая - РИА Новости. Два пациента в возрасте около 60 лет с подтвержденным коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в воскресенье директор департамента здравоохранения региона Сергей Новиков.
"К сожалению, в округе зарегистрировано два летальных случая среди жителей, у которых тесты подтвердили коронавирусную инфекцию", - приводит оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения COVID-19 слова Новикова.
По его сведениям, в первом случае скончался 58-летний мужчина из Лабытнанги, у которого была тяжелая пневмония, он находился на искусственной вентиляции легких. Первый анализ на коронавирус у погибшего был отрицательным, повторный анализ, подтвердивший наличие у него инфекции, пришел только после смерти. "Окончательную причину смерти можно будет установить по результатам патологоанатомического заключения", - уточнил Новиков.
Второй летальный случай, по его словам, также нуждается в официальном заключении патологоанатомов. Коронавирус у 55-летнего жителя Салехарда, считают специалисты, был сопутствующим заболеванием, и смерть мужчины, скорее всего, наступила от других заболеваний, в связи с которыми пациент находился на лечении в стационаре, подчеркнул Новиков.
Согласно информации оперштаба, на Ямале за сутки выявлен 51 новый случай коронавируса, всего - 609. Число умерших с подтвержденной инфекцией возросло до трех. Две трети заболевших приходятся на рабочих с нефтегазовых промыслов. Так, на предприятиях в районе Нового Уренгоя и в вахтовом поселке Сабетта коронавирус за сутки обнаружен у 28 человек, это два крупнейших очага инфекции в регионе.
Губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов в четверг продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.
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