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75 лет Великой Победы
2020-05-03T13:50
https://ria.ru/20200503/1570920937.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад 9 мая
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад 9 мая

12:59 03.05.2020 (обновлено: 13:50 03.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы. Архивное фото
МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.
"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.", - приводит слова Лукашенко в воскресенье агентство Sputnik Беларусь.
"Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой, и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил он.
При этом глава государства предупредил организаторов парада, что "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что среди желающих посетить парад есть участники Великой Отечественной войны, которых осталось немного, но они "первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие". По словам президента, ветеранам уже больше 90 лет и надо подумать, как с ними быть, поскольку "все эти инфекции, прежде всего, цепляются за стариков".
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"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам (отменим парад). И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - сказал президент, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.
Лукашенко ранее заявлял, что Минск не намерен из-за пандемии коронавируса отменять мероприятия к 75-летию Победы. Президент отмечал, что все запланированные праздничные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне. В минобороны республики в конце апреля сообщали, что подготовка к параду продолжается, "пока каких-то изменений нет".
По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, с начала пандемии умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек в день. В начале апреля министр здравоохранения Владимир Караник прогнозировал, что пик придется на конец апреля - начало мая.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19День ПобедыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Единственный независимый президент остался,все правильно нас учили не бояться.
3 мая, 13:54
сергей петров
335500290
Ну тогда после этого парада будут тысячи заражённых. Для батьки важней парад чем здоровье. Людей .
3 мая, 13:04
Михаил Куйшев
12241229257
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