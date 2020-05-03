Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Информация о нарушениях передается патрулям, которые затем принимают меры. На нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.

В ведомстве подчеркнули, что все принимаемые меры направлены на обеспечение правопорядка в условиях пандемии и снижение риска распространения коронавируса. Поэтому на майские праздники во всех регионах Центрального округа увеличено количество патрулей Росгвардии, особое внимание уделяется московскому региону.