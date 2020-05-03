В Индонезии за сутки выявили 349 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 11,1 тысячи, после того как за сутки было выявлено 349 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения в стране составляет 11 192. За сутки скончались 14 человек, всего зафиксированы 845 летальных исходов. С болезнью справились 1876 человек, за сутки прирост составил 211 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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