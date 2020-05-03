В Волгоградской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 12

ВОЛГОГРАД, 3 мая - РИА Новости. Еще двое больных с коронавирусной инфекцией умерли в Волгоградской области, всего в регионе от COVID-19 скончались 12 человек, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 2 мая в Волгоградской области были зарегистрированы 432 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 88 человек, скончались десять.
Как отмечает ведомство, за сутки количество инфицированных увеличилось на 42 - до 474 человек, выздоровели ещё три пациента, всего выздоровевших 91 человек.
"За истекшие сутки в регионе зафиксировано два летальных исхода. Таким образом, в регионе зарегистрировано 12 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.
В больницах с подозрением на коронавирус находится 868 человек, из них 38 детей.
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