В Волгоградской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 12

ВОЛГОГРАД, 3 мая - РИА Новости. Еще двое больных с коронавирусной инфекцией умерли в Еще двое больных с коронавирусной инфекцией умерли в Волгоградской области , всего в регионе от COVID-19 скончались 12 человек, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, на 2 мая в Волгоградской области были зарегистрированы 432 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 88 человек, скончались десять.

Как отмечает ведомство, за сутки количество инфицированных увеличилось на 42 - до 474 человек, выздоровели ещё три пациента, всего выздоровевших 91 человек.

"За истекшие сутки в регионе зафиксировано два летальных исхода. Таким образом, в регионе зарегистрировано 12 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.

В больницах с подозрением на коронавирус находится 868 человек, из них 38 детей.