Лукашенко рассказал о реакции на учения НАТО у границ Белоруссии

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Белоруссия ни на миллиметр не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как и Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко

Как передает агентство Sputnik Беларусь , Лукашенко в воскресенье проводит совещание об эпидемиологической ситуации, на котором, в том числе, обсуждаются запланированные в стране на 9 мая мероприятия ко Дню Победы. Глава государства, в частности, обратил внимание, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно.

"Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - сказал президент.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения, но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации.

В марте Минобороны Белоруссии сообщало, что в стране проходит комплексное учение в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил, что является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ республики. Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в ВС Белоруссии 30 января.

До этого в Минске неоднократно выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в Минобороны страны говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Тем не менее, Лукашенко заявлял о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.