Лукашенко рассказал о реакции на учения НАТО у границ Белоруссии

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Белоруссия ни на миллиметр не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как и Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в воскресенье проводит совещание об эпидемиологической ситуации, на котором, в том числе, обсуждаются запланированные в стране на 9 мая мероприятия ко Дню Победы. Глава государства, в частности, обратил внимание, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно.
"Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - сказал президент.
По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения, но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации.
В марте Минобороны Белоруссии сообщало, что в стране проходит комплексное учение в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил, что является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ республики. Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в ВС Белоруссии 30 января.
До этого в Минске неоднократно выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в Минобороны страны говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Тем не менее, Лукашенко заявлял о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.
В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 Пентагон остановил переброску военных в Европу на учения НАТО "Защитник Европы" (Defender Europe). До этого командование информировало, что США сокращают число военных, которые будут участвовать в учениях. Финальная часть "Защитника Европы", согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.
23 марта, 15:41Сказано в эфире"Кто вразумит этих людей?" Эксперт о решении НАТО по учениям Defender Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender, намеченной на период празднования Дня Победы. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение о том, прислушаются ли в НАТО к этим призывам.