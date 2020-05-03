В Подмосковье 19 медучреждений перепрофилировали под лечение COVID-19

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье перепрофилировали 19 медицинских учреждений под пациентов с COVID-19, работы ведутся ещё в 13 больницах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В регионе перепрофилировано 19 медучреждений под коронавирус, в муниципалитетах разворачиваются "лёгкие стационары". Ведутся работы ещё в 13 больницах на 4 тысячи коек", - говорится в сообщении.
Также завершается подготовка двух крупных госпиталей по 1,5 тысячи коек в выставочном центре "Крокус Экспо" и парке "Патриот", добавили в пресс-службе.
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