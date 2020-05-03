На Украине более 2,3 тысячи медиков заразились коронавирусом

По последним данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 11913 человек, 288 из которых скончались, 1547 выздоровели.

"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 75 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболело 2325 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.