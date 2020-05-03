На Украине более 2,3 тысячи медиков заразились коронавирусом

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине возросло до 2325, такие цифры приводит глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 11913 человек, 288 из которых скончались, 1547 выздоровели.
"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 75 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболело 2325 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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