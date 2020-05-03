В Киеве заявили, что серьезных вспышек коронавируса не зафиксировано

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова

КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Серьезных вспышек заболеваемости Серьезных вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине , которые бы отразились на работе медицинской системы, не зафиксировано, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов

По последним данным минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 11 913 человек, 288 из которых скончались, 1547 выздоровели.

"Уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу бы отразились на способности медицинской системы оказывать помощь", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

По его словам, если украинцы и далее будут придерживаться карантинных мер, то уровень заболеваемости пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших", - добавил министр.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.