Кадыров назвал условие празднования Рамадана в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 3 мая – РИА Новости. Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона смогут отпраздновать окончание священного для мусульман месяца Рамадан, если как требуется будут соблюдать режим самоизоляции.

Рамадан в 2020 году приходится на период с 24 апреля до 23 мая.

Многих волнует, как мы будем отмечать окончание месяца Рамадан.

Отвечаю: если будем соблюдать последние дни самоизоляции как требуется, то отпразднуем достойно! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) May 3, 2020

"Многих волнует, как мы будем отмечать окончание месяца Рамадан. Отвечаю: если будем соблюдать последние дни самоизоляции как требуется, то отпразднуем достойно", - написал Кадыров в Twitter.

Ранее Кадыров продлил ограничения по коронавирусу в Чечне до 11 мая и поручил усилит контроль за передвижением.

По последним данным, в Чечне 553 зараженных, из них 286 человек выздоровели, восемь скончались.