Кадыров назвал условие празднования Рамадана в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 3 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона смогут отпраздновать окончание священного для мусульман месяца Рамадан, если как требуется будут соблюдать режим самоизоляции.
Рамадан в 2020 году приходится на период с 24 апреля до 23 мая.
Многих волнует, как мы будем отмечать окончание месяца Рамадан.— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) May 3, 2020
Отвечаю: если будем соблюдать последние дни самоизоляции как требуется, то отпразднуем достойно!
"Многих волнует, как мы будем отмечать окончание месяца Рамадан. Отвечаю: если будем соблюдать последние дни самоизоляции как требуется, то отпразднуем достойно", - написал Кадыров в Twitter.
Ранее Кадыров продлил ограничения по коронавирусу в Чечне до 11 мая и поручил усилит контроль за передвижением.
По последним данным, в Чечне 553 зараженных, из них 286 человек выздоровели, восемь скончались.
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