Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1700 человек

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1700 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 55 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 75 пациентов, из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли два пациента. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровели 259 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.