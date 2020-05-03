В Ингушетии за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НАЛЬЧИК, 3 мая - РИА Новости. Более 50 новых случаев заражения Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ингушетии за сутки, при этом скончался еще один пациент с COVID-19, общее число умерших в республике составило 26 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 814 случаев заболевания коронавирусом, скончались 25 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 3 мая по результатам исследований выявлено 865 проб (+51), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 26 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели шесть человек, всего выздоровевших 158 человек.

"Госпитализированы 582 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 431, 67 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет штаб.

По его данным, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1822 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 801 человек.