Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 879

"За сутки было сделано 1143 теста. Заболевание выявлено у 8 человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 64245 тестов на COVID-19, от болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 16 человек", - сказал представитель ЦПКЗ.

За последние сутки ни один человек не был госпитализирован с COVID-19. В общей сложности в больницах находятся 33 пациента с вирусом, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека – в тяжелом состоянии.