Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 879

РИГА, 3 мая – РИА Новости. В Латвии за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 879 человека, сообщил РИА Новости представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.
"За сутки было сделано 1143 теста. Заболевание выявлено у 8 человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 64245 тестов на COVID-19, от болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 16 человек", - сказал представитель ЦПКЗ.
За последние сутки ни один человек не был госпитализирован с COVID-19. В общей сложности в больницах находятся 33 пациента с вирусом, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека – в тяжелом состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.