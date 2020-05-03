Число зараженных коронавирусом в Ивановской области выросло до 456

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 22 - до 456 человек, выздоровели 90, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 3 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 456 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 22 диагноза). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 90 пациентов с подтвержденным диагнозом - коронавирус", - говорится в сообщении.

Четыре пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

С 4 марта в области введено обязательное тестирование на COVID-19 у всех больных пневмонией. Исследование, на данный момент, выполнено у 1084 человек. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден COVID-19. Остальные результаты отрицательные.

"С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего под наблюдением медиков находились 5526 таких пациентов, в этой группе выявлено 95 положительных тестов на коронавирус (8 за последние сутки). У 60 пациентов как осложнение развилась вирусная пневмония. Таким образом, общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 71 случай", - информируют областные власти.