Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

РИГА, 3 мая — РИА Новости. Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
"В субботу вечером во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи", — сказал представитель агентства.
Вес дрона составляет 26 килограммов, скорость полета — примерно 70 километров в час.
Жителей Латвии просят сообщать в агентство информацию о перемещении дрона.
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