Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

"В субботу вечером во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи", — сказал представитель агентства.