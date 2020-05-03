Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье возросло до 526

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Подмосковье возросло до 526, сообщили в региональном оперативном штабе.
В субботу сообщалось о 507 выздоровевших.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксированы 14 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 526 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших за сутки составил 822 случая.
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