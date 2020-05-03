Общая смертность в Белоруссии снизилась на 1,5 процента, заявил Лукашенко

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Общая смертность в Общая смертность в Белоруссии с начала текущего года снизилась на 1,5%, это очень хороший показатель, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко

Как передает агентство Sputnik Беларусь , Лукашенко в воскресенье проводит совещание об эпидемиологической ситуации, на котором, в том числе, обсуждаются запланированные в стране на 9 мая мероприятия ко Дню Победы. Глава государства, в частности, обратил внимание, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом смертности в Белоруссии.

"За четыре месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность (по итогам года – ред.). Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил глава государства.

Он обратил внимание, что по состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 97 смертей пациентов с диагностированным коронавирусом COVID-19. При этом с начала года от болезней системы кровообращения в Белоруссии умерли почти 25 тысяч человек, от онкологии - примерно 6,4 тысячи.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти одна тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за четыре месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - привел статистику Лукашенко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались. По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15828, с начала пандемии в стране умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек. В начале апреля министр здравоохранения республики Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая.