Еще у 35 жителей Кировской области выявили коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 35 жителей Коронавирус обнаружен еще у 35 жителей Кировской области , за стуки выписаны 8 выздоровевших пациентов, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 608 случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.

"По состоянию на утро 3 мая в Кировской области зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса. Общее число заражений COVID-19 составляет 643 случая. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением и получают лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении оперштаба.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5567 человек, в том числе 641 ребенок. Заболевших среди них нет.

"Выписаны с выздоровлением еще 8 пациентов, всего выздоровевших 80 человек", - подчеркивается в сообщении.