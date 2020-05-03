Нарушитель самоизоляции в Приморье оказался вором в федеральном розыске

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Полицейские в Находке остановили нарушителя самоизоляции и выяснили, что он находится в розыске за серию краж, сообщает правительство региона.
"Мужчину остановили полицейские Находки для профилактической беседы в одном из городских скверов. Он не смог объяснить причину нахождения на улице, повел себя вызывающе. В ходе установки личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение серии краж", - говорится в сообщении.
Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до пяти лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.
Режим самоизоляции в Приморье введён 31 марта и продлён до 11 мая.
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