Нарушитель самоизоляции в Приморье оказался вором в федеральном розыске

"Мужчину остановили полицейские Находки для профилактической беседы в одном из городских скверов. Он не смог объяснить причину нахождения на улице, повел себя вызывающе. В ходе установки личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение серии краж", - говорится в сообщении.