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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T12:00
https://ria.ru/20200503/1570918964.html
Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 90
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916979_0:132:2936:1784_1036x0_80_0_0_59acaff49d73b0d024cdd564891c3216.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 90

12:00 03.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии за сутки выросло вдвое - с 45 до 90, подобный рост связан с плохим соблюдением населением мер самоизоляции, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном оперативном штабе.
"За прошедшие сутки в республике выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее их было 45. Рост в два раза связан, прежде всего, с плохим соблюдением мер самоизоляции населением", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что всего сейчас в регионе зарегистрировано 634 подтвержденных случая заражения COVID-19.
По данным штаба, за сутки госпитализирован 31 человек, всего в двух госпиталях находятся 205 пациентов, включая четверых детей. В реанимации - 15 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.
"Выздоровели еще 10 пациентов, в том числе шестеро находившихся в госпитале, общее число выздоровевших теперь составило 101 человек", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что на амбулаторном лечении находятся 158 человек, среди которых 19 детей, еще 234 человека, включая 45 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1455 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Ранее сообщалось, что два пациента с коронавирусом в КБР скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
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