Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ, актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, сообщила РИА Новости, что чувствует себя нормально и продолжает лечение дома.
Ранее она рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Актриса вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома. Позднее Васильева сообщила РИА Новости, что у нее двусторонняя пневмония, обнаружен коронавирус, но результаты анализов еще не готовы.
"Да ничего самочувствие, болею. Жду результаты анализов, лечусь дома, потому пока не вижу смысла лежать в инфекционном отделении... Сейчас температура не такая высокая, как была, но противная", - рассказала актриса.
Васильева - народная артистка РФ. Являлась актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".
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