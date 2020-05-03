Аксенов посетовал на большое число приезжих в Крым в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что в период распространения новой коронавирусной инфекции на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России, которые размещаются в незарегистрированных частных миниотелях на побережье.
"Вчера мне звонили коллеги, Черноморский район, Сакский, Ленинский – приезжих очень много. Незаконные миниотели, кто занимался таким бизнесом, заполнены почти все", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.
Он попросил не гнаться людей за заработком, что может привести к вспышке коронавирусной инфекции, завезенной из других регионов страны. В качестве примера он привел Сакский район, где выявлены три завозных случая. Он призвал владельцев таких миниотелей легализовать свой бизнес.
В ходе совещания было озвучено, что в субботу в аэропорт Крыма прилетело 11 авиарейсов, которыми прибыло 446 пассажиров, при этом четыре пассажира были направлены в обсерватор. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк сказал, что все остальные пассажиры с авиарейсов – крымчане. По его словам, двумя поездами в субботу прибыло 118 пассажиров, никто в обсерватор также не попал, так как все прибывшие также крымчане.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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