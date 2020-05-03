Аксенов посетовал на большое число приезжих в Крым в период пандемии

"Вчера мне звонили коллеги, Черноморский район, Сакский, Ленинский – приезжих очень много. Незаконные миниотели, кто занимался таким бизнесом, заполнены почти все", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.

В ходе совещания было озвучено, что в субботу в аэропорт Крыма прилетело 11 авиарейсов, которыми прибыло 446 пассажиров, при этом четыре пассажира были направлены в обсерватор. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк сказал, что все остальные пассажиры с авиарейсов – крымчане. По его словам, двумя поездами в субботу прибыло 118 пассажиров, никто в обсерватор также не попал, так как все прибывшие также крымчане.