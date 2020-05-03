В Ростовской области рассказали о тяжелом состоянии 11 человек с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек с подтвержденным коронавирусом в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии, общее число заболевших - 1178, сообщает правительство региона.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 72 и по состоянию на 3 мая достигло 1178 человек.
"В тяжелом состоянии 11 человек", - говорится в сообщении. Девять человек умерли, выздоровели - 112.
Под медицинским наблюдением находятся 5,7 тысячи человек. Лабораториями Ростовской области за весь период проведено почти 39 тысяч исследований.
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