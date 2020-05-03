Жители Якутии примут участие в акции "Бессмертный полк" онлайн

ЯКУТСК, 3 мая – РИА Новости. Якутяне присоединятся к участникам акции Якутяне присоединятся к участникам акции "Бессмертный полк" , которая в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram

Россия в этом году отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"В этот юбилейный год 75-летия Победы, из-за пандемии коронавируса, всеми любимая общероссийская акция пройдёт в онлайн-формате начнётся 9 мая в 11.00 часов по местному времени (17.00 мск), которую будет транслировать наш канал "НВК Саха" и портал "Бессмертного полка России", - рассказал глава республики.

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.