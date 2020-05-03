Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило девять тысяч

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах за сутки выросло почти на 300 и превысило 9 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки филиппинские медики выявили 295 новых случаев, общее число заражений достигло 9 223. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровели 1 214 человек, прирост составил 90 за сутки.
При этом за день скончались 4 человека, а общее количество летальных исходов достигло 607.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.