Лидеру Бразилии продлили срок обнародования результатов теста на COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Федеральный суд в Федеральный суд в Бразилии продлил на пять дней срок, в течение которого президент Жаир Болсонару должен сообщить о результатах своих анализов на COVID-19.

"Федеральный суд третьего округа продлил на пять дней крайний срок, в течение которого федеральное правительство должно выполнить судебное постановление... согласно которому президент республики Жаир Болсонару должен предоставить результаты всех анализов на COVID-19 в течение 48 часов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда в субботу.

В пятницу сообщалось, что суд дал Болсонару 48 часов на обнародование результатов пройденных им тестов на коронавирус. Решение суда, которое предусматривает штраф в 5 тысяч реалов (911 долларов) за каждый день неисполнения, было вынесено в ответ на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу

В марте Болсонару посещал США в сопровождении делегации, более 20 членов которой затем заболели коронавирусом. Президент сделал несколько тестов, при этом всегда отрицая, что заражен.

В случае положительного теста президент, который не соблюдал самоизоляцию и активно общался на улице со своими сторонниками, может быть привлечен к ответственности, достаточной для вынесения импичмента.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии достигло 96 559, скончались 6 750 человек. В общей сложности выздоровели 40 937 человек. По последним данным ВОЗ , всего в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, свыше 230 тысяч человек скончались.