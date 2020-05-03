Больница в Самаре, где выявили коронавирус, вышла из режима обсерватора

САМАРА, 3 мая – РИА Новости. Самарская городская больница №4, в которой ранее нашли коронавирус у семи пациентов и одного медика, вышла из режима обсерватора, с 6 мая медучреждение будет работать в штатном режиме, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее минздрав региона сообщал, что в стационаре больницы у семи пациентов и одного медика в разное время был подтвержден коронавирус, предписанием управления Роспотребнадзора по Самарской области медучреждение было переведено на режим работы обсерватора. Заболевших, а также контактных с ними перевели в специализированные больницы, у оставшихся на обсервации COVID-19 не нашли. Поликлиническое отделение больницы работало в штатном режиме.
"Второго мая стационар Самарской городской больницы №4 завершил работу в режиме обсерватора. В учреждении будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Шестого мая стационар начнет работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
В Самарской области подтверждены 518 случаев заболевания коронавирусом, 58 человек выздоровели, пятеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.