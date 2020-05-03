Больница в Самаре, где выявили коронавирус, вышла из режима обсерватора

В пансионате для инвалидов под Самарой выявили новые случаи COVID-19

В пансионате для инвалидов под Самарой выявили новые случаи COVID-19

"Второго мая стационар Самарской городской больницы №4 завершил работу в режиме обсерватора. В учреждении будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Шестого мая стационар начнет работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.