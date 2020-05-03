В Армении у 320 медработников выявили коронавирус

ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у 320 медицинских работников в Армении , сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 2386 случая заражения, 35 пациентов скончались.

"Из 2386 выявленных случаев коронавирусного заболевания 320, или 13,4%, выявлены у медицинских работников", - написал Торосян в Facebook. По его словам, это "печальное, но неизбежное явление". Кроме того, по словам министра, заболевшие медики на длительное время выбывают из строя и не могут работать.

"К счастью, летальные исходы среди медицинских работников не зафиксированы, в том числе благодаря указанию министерства здравоохранения с рекомендациями медработникам старше 60 лет или с хроническими заболевания преимущественно оставаться дом", - отметил министр.

Он отметил, что это также осложняет ситуацию, так как многочисленные медработники не могут помочь своим более молодым и здоровым коллегам бороться за жизни пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.