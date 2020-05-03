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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T11:47
https://ria.ru/20200503/1570918441.html
В Армении у 320 медработников выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_0:271:3160:2048_1036x0_80_0_0_a9e064725e3d4428b3cb4d4653992210.jpg
РИА Новости

В Армении у 320 медработников выявили коронавирус

11:47 03.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у 320 медицинских работников в Армении, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 2386 случая заражения, 35 пациентов скончались.
Медицинский работник
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"Из 2386 выявленных случаев коронавирусного заболевания 320, или 13,4%, выявлены у медицинских работников", - написал Торосян в Facebook. По его словам, это "печальное, но неизбежное явление". Кроме того, по словам министра, заболевшие медики на длительное время выбывают из строя и не могут работать.
"К счастью, летальные исходы среди медицинских работников не зафиксированы, в том числе благодаря указанию министерства здравоохранения с рекомендациями медработникам старше 60 лет или с хроническими заболевания преимущественно оставаться дом", - отметил министр.
Он отметил, что это также осложняет ситуацию, так как многочисленные медработники не могут помочь своим более молодым и здоровым коллегам бороться за жизни пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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