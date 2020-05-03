Песня без смысла. Почему мы подпеваем "Хару Мамбуру" и Faradenza?

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Как это по-русски Песня без смысла. Почему мы подпеваем «Хару Мамбуру» и Faradenza?

"Афана Кукарела", "Эй, макарена!", "Ракамакафо" - мы готовы радостно подпевать, даже если не понимаем смысла песни. Хотя иногда и понимать-то нечего: порой то, что мы нам кажется иностранным языком – это просто набор звуков. Но почему тогда мы считаем, что слышим осознанную речь, да ещё и различаем, на каком она языке? Объясняем вместе с экспертом.