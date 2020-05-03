Врачи из России и Италии вылечили 67 человек от COVID-19 в Бергамо

БЕРГАМО (Италия), 3 мая - РИА Новости. Российские и итальянские медики вылечили от коронавируса уже 67 человек в полевом госпитале в городе Бергамо, сообщило Минобороны РФ.
"Специалисты врачебно-сестринских бригад Минобороны России совместно с итальянскими медицинскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции и выписали с полевого госпиталя Бергамо (Италия) 67 пациентов", - говорится в сообщении.
Всего в госпитале приняли на лечение 109 заболевших коронавирусом. В настоящее время на лечении в госпитале находится 42 больных, 67 пациентов выздоровели и выписаны.
Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медсестёр.
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