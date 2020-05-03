Врачи из России и Италии вылечили 67 человек от COVID-19 в Бергамо

Всего в госпитале приняли на лечение 109 заболевших коронавирусом. В настоящее время на лечении в госпитале находится 42 больных, 67 пациентов выздоровели и выписаны.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медсестёр.