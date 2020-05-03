Глава "Единой России" в Башкирии заразился коронавирусом

УФА, 3 мая - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что коронавирусом заболел председатель регионального отделения партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров.
"Вчера наш товарищ, глава исполкома "Единой России" в РБ Рустем Ахмадинуров попал в больницу с пневмонией. Сегодня получили результат анализа на ковид-19. Он положительный. Еще ночью предприняли меры безопасности в штабе, провели дезинфекцию, изолировали круг контактов", - написал Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что Ахмадинуров в штабе партии с первых дней эпидемии организовал работу волонтеров по поддержке, прежде всего материальной, самых уязвимых - малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых. "Наладил сбор средств, помог десяткам тысяч людей, но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель. Работу штаб сегодня продолжит в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры", - сообщил Хабиров, пожелав политику скорейшего выздоровления и пояснив, что он в состоянии средней тяжести.
"Теперь по моему графику. Продолжаю работать с прежней интенсивностью, но ограничиваю круг контактов практически до нуля. Все совещания проводим в видеорежиме. Регулярно сдаю анализы. Еще раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии еще впереди. Давайте будем ответственными и пройдем всё с минимальными потерями", - сказал глава региона.
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