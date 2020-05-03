Глава "Единой России" в Башкирии заразился коронавирусом

Он отметил, что Ахмадинуров в штабе партии с первых дней эпидемии организовал работу волонтеров по поддержке, прежде всего материальной, самых уязвимых - малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых. "Наладил сбор средств, помог десяткам тысяч людей, но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель. Работу штаб сегодня продолжит в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры", - сообщил Хабиров, пожелав политику скорейшего выздоровления и пояснив, что он в состоянии средней тяжести.