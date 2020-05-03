Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T11:40
https://ria.ru/20200503/1570918093.html
В Калининградской области умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917545_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_14463ea43432a6d48b1c06ab8b1a5c0a.jpg
РИА Новости

В Калининградской области умер восьмой пациент с коронавирусом

11:40 03.05.2020
3824
© РИА Новости / Илья Питалев Медицинский работник надевает защитную маску
 Медицинский работник надевает защитную маску
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник надевает защитную маску. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Восьмой пациент, мужчина 52 лет с тяжелой формой онкологии, скончался в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области объявлен 41 случай коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 479. Один случай летальный, скончался мужчина 52 лет с тяжёлой формой онкологического заболевания (рак пищевода). Общее число умерших выросло до восьми", - сообщили в штабе.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
3 мая, 04:45Распространение нового коронавируса
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
В оперштабе рассказали, что среди новых случаев у 12 пациентов выявлена пневмония, двое обратились с симптомами ОРВИ, в 27 случаях болезнь протекает бессимптомно. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения. Выписаны из стационара за последние сутки 16 человек, переболевших коронавирусом.
На 3 мая на COVID-19 в Калининградской области обследована 21 тысяча человек. Выявлено 479 случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1960 человек, в том числе 149 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200710
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заражены коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
Лента новостейМолния