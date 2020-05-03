В Калининградской области умер восьмой пациент с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Восьмой пациент, мужчина 52 лет с тяжелой формой онкологии, скончался в Восьмой пациент, мужчина 52 лет с тяжелой формой онкологии, скончался в Калининградской области , сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области объявлен 41 случай коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 479. Один случай летальный, скончался мужчина 52 лет с тяжёлой формой онкологического заболевания (рак пищевода). Общее число умерших выросло до восьми", - сообщили в штабе.

В оперштабе рассказали, что среди новых случаев у 12 пациентов выявлена пневмония, двое обратились с симптомами ОРВИ, в 27 случаях болезнь протекает бессимптомно. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения. Выписаны из стационара за последние сутки 16 человек, переболевших коронавирусом.

На 3 мая на COVID-19 в Калининградской области обследована 21 тысяча человек. Выявлено 479 случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1960 человек, в том числе 149 в условиях обсерватора.