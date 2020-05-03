Работники аэропорта рассказали, как сберечь багаж при перелете

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Работающие в аэропорту грузчики рассказали, как уберечь багаж от порчи при перелете, Работающие в аэропорту грузчики рассказали, как уберечь багаж от порчи при перелете, сообщает Express.

В спешке при разгрузке сумки иногда бросают или роняют.

По данным управления гражданской авиации Великобритании, с 2015 года ведомство получило более двух тысяч жалоб на потерянный, задержанный и поврежденный багаж в аэропортах страны.

Если пассажир опасается за сохранность багажа, то при его регистрации нужно попросить сотрудников авиакомпании наклеить бирку "стекло" или "хрупкий багаж", советуют грузчики. И признаются, что к таким чемоданам они относятся особенно внимательно и бережно.