В Арзамасе трое подростков жестоко избили прохожего

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Трое несовершеннолетних жестоко избили прохожего под окнами жилого дома в Арзамасе, жильцы которого сняли происходящее на видео, СК проводит проверку, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Снятое на мобильный телефон видео жестокого избиения на улице Мира в Арзамасе было опубликовано в субботу в группе "Арзамас 1578" в социальной сети "ВКонтакте". На нем видно, как трое юношей на вид 16-17 лет избивают лежащего на земле человека и даже прыгают ему на голову.
"По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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