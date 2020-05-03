Киев хочет оправдать действия националистов в Одессе, считает эксперт

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Заявление Заявление МИД Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года о том, что Россия не заинтересована в установлении объективной картины тех событий, - это вверх цинизма, руководство Украины пытается оправдать действия националистов, перекладывая ответственность за их преступления на других, заявил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть. Более 250 человек пострадали.

"Ничего нового не происходит: Украина придерживается той же самой логики действий в отношении преступлений 2014 года, будь то расстрел небесной сотни на Майдане, или же трагедии в Одессе, несмотря на то, что одним из важных предвыборных обещаний (Владимира - ред.) Зеленского было именно то, что все эти преступления будут немедленно раскрыты, а преступники будут наказаны. Прошел год, и ничего не изменилось. Мы слышим ту же риторику: во всех бедах украинское руководство винит Россию, хотя причем тут Россия", - сказал эксперт.

Подобное заявление по случаю трагедии в Одессе, по мнению Мартынова, "вообще верх цинизма". По его словам, людей, которые "были готовы оказать сопротивление националистам в 2014 году, было достаточно". "И был предпринят акт их устрашения в духе нацистских кумиров, когда людей заперли в Доме профсоюзов и просто подожгли и стояли смотрели, как это происходит. Весь город это видел, и никто не мог ничего сделать, а любой, кто пытался помочь людям, попадал сразу под огонь этих националистов", - отметил политолог.

"Этим заявлением в Киеве пытаются оправдать действия националистов, перекладывая ответственность на кого-то еще. Зеленский таким образом просто солидаризировал себя с этими преступниками, с этими нацистами. Каждый на Украине знает, что происходило на Украине потом", - сказал эксперт.

За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии. В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года, где говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. Глава миссии отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия.