Аксенов анонсировал начало работы новых видов бизнеса в Крыму с 6 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Новые сферы предпринимательства и предприятия смогут начать работу с 6 мая в Новые сферы предпринимательства и предприятия смогут начать работу с 6 мая в Республике Крым , сообщил глава региона Сергей Аксенов

"Мы расширим список работающих предприятий 6 мая, при условии, что в эти дни не будет никаких новых массовых очагов, прошу дождаться предпринимателей 6 мая", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.

Он отметил, что к властям обращаются владельцы предприятий как частей кооперационных цепочек, деятельность которых необходима для работы уже разрешенных видов бизнеса.

С 1 мая в Крыму разрешено работать парикмахерским и салонам красоты, фирмам по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, ателье, предоставляющим услуги стирки и химчистки. Власти разрешили работать магазинам, торгующим строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, санитарно-техническим оборудованием, электрокабельной продукцией, автомобильными деталями, в том числе смазочными материалами, шинами, покрышками и камерами.