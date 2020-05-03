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2020-05-03T11:33
https://ria.ru/20200503/1570917863.html
Аксенов анонсировал начало работы новых видов бизнеса в Крыму с 6 мая
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РИА Новости

Аксенов анонсировал начало работы новых видов бизнеса в Крыму с 6 мая

11:33 03.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Новые сферы предпринимательства и предприятия смогут начать работу с 6 мая в Республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Мы расширим список работающих предприятий 6 мая, при условии, что в эти дни не будет никаких новых массовых очагов, прошу дождаться предпринимателей 6 мая", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.
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Он отметил, что к властям обращаются владельцы предприятий как частей кооперационных цепочек, деятельность которых необходима для работы уже разрешенных видов бизнеса.
С 1 мая в Крыму разрешено работать парикмахерским и салонам красоты, фирмам по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, ателье, предоставляющим услуги стирки и химчистки. Власти разрешили работать магазинам, торгующим строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, санитарно-техническим оборудованием, электрокабельной продукцией, автомобильными деталями, в том числе смазочными материалами, шинами, покрышками и камерами.
Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки, общее число случаев составило 105, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов. Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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