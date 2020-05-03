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2020-05-03T11:29
https://ria.ru/20200503/1570917548.html
Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми
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РИА Новости

Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми

11:29 03.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники Национальной гвардии Украины и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко назвал действующие на Украине карантинные меры социально несправедливыми, по его мнению, ограничения к предпринимателям применяются избирательно.
Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Кроме того, он сообщил, что ему поступали угрозы от первого заместителя главы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что вероятно Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.
"Больше всего возмущает жителей нашего города - это то, что применяется закон Украины выборочно. Что простой предприниматель, который кормит свою семью небольшим бизнесом, который держит кафе или строительный небольшой магазинчик, не может работать, а большой строительный гипермаркет может работать. Фактически то, что происходит на Украине, - это социальная несправедливость", - отметил Бондаренко в интервью изданию "Украинская правда".
По его мнению, исполнительный комитет Черкасс восстановил социальную справедливость, когда разрешил с 1 мая работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин.
Также Бондаренко пожаловался, что бюджет города недополучил 100 миллионов гривен (3,74 миллиона долларов).
"В цивилизованных странах, когда правительства вводят карантин, то они обязаны общинам компенсировать потери. Наш бюджет недополучил 100 миллионов гривен за предыдущий месяц. Для города это очень большие средства. Я откровенно скажу, что не знаю, как мы будем платить авансы около 15 мая. И это не только моя проблема, это проблема всех областных центров. А то, что больше всего жителей города беспокоит, - это социальная несправедливость, избирательное применение карантинных мероприятий", - добавил Бондаренко.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
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